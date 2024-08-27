В Уфе скончался ещё один пострадавший при ЧП в Стерлитамаке

Стало известно, что в республиканском ожоговом центре в Уфе скончался ещё один пострадавший при ЧП в Стерлитамаке.

Напомним, 19 августа на территории завода произошёл пожар. По предварительной информации, возгорание произошло из-за разгерметизации и утечки газа. В ЧП пострадали трое рабочих – 44, 50 и 36 лет. У них диагностировали термические ожоги всего тела, ингаляционные травмы, отравление продуктами горения и ожоговый шок.

26 августа скончался один из пострадавших. Сегодня стало известно, что число жертв увеличилось до двух.