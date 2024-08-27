В Уфе идёт подготовка к завершающему дню фестиваля «Время героев»

Конкурс приурочен к празднованию 125-летия со дня рождения Героя России Минигали Шаймуратова и 450-летия столицы Башкортостана. Напомним, 14 августа на площадке ГКЗ «Башкортостан» в режиме онлайн прошел отборочный этап конкурса патриотической песни. На протяжении двух дней участники фестиваля боролись за победу.

Сейчас на Советской площади полным ходом проходит подготовка к завершающему дню фестиваля «Время героев». В Уфе конкурс патриотической песни проходит в третий раз. За два дня площадка собрала композиторов, поэтов-песенников и авторов-исполнителей со всей России от мала до велика. В 19:00 победители выступят на одной сцене с оркестром войск национальной гвардии России, Аскаром Абдразаковым, Ольгой Кормухиной и Элвином Греем.