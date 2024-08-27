В БГМУ студенты из Казахстана стали участниками Международной научной школы

В вузе стартовала Международная научная школа. Это площадка для дискуссий и обмена опытом. Участниками стали студенты из Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.

Подобные встречи проводили и раньше, однако с началом пандемии взяли паузу. И вот научные мосты налаживают вновь. В течение четырех дней лаборатории БГМУ станут центром притяжения для зарубежных молодых коллег.