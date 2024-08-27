В Башкирии прошёл фестиваль казачьей культуры

Главным событием стал вокальный конкурс казачьей песни «Воля», в котором приняли участие творческие коллективы района. На фестивале каждый мог посетить мастер-классы по фланкировке, рубке казачьей шашкой. На месте прошли и соревнования. А для детей и женщин устроили мастер-классы по резке яблок, изготовлению оберегов, плетению из ротанга и семейные игры.