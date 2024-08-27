В Башкирии прошёл этнофорум «Потомки Урал-батыра»

В селе Кудашманово Белорецкого района прошел этнофорум «Потомки Урал-батыра». Это традиционный праздник молодежи башкирского рода Катай, который прошел уже в 13-й раз.
На сцене наградили наиболее активных жителей района. На площадке прошли спортивные соревнования по стрельбе из лука, причем участниками стали и женщины. Мужчины выявляли сильнейшего в борьбе на лошадях. Задача – скинуть оппонента на землю.
Отдельно прошли конкурсы «Красавица рода Катай» и «Батыр роды Катай». Девушки состязались в творческом конкурсе, а мужчины – в подъеме камней. Победителями стали представители Межгорья. К слову, соревнования посвятили Риму Валиуллину – герою, погибшему в зоне СВО.