В Башкирии представили выставку «С любовью, для Уфы»

Картины юной художницы «С любовью, для Уфы» представили в штабе общественной поддержки «Единая Россия». Выставку живописи приурочили к юбилею столицы Башкортостана. Мирослава Янситова изобразила любимые и известные места города.

В рамках выставки дипломами наградили победителей международного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Золотая кисть», с песней выступили воспитанники центра «Планета талантов», прошли мастер-класс и подписание открыток для участников СВО. Все картины с выставки передадут детскому отделению Уфимского хосписа.