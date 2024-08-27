В Башкирии дети получили пулевые ранения

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о спасении детей с пулевыми ранениями. Ребята травмировались во время игры.

Один из подростков был доставлен в медицинское учреждение из Архангельской районной больницу санавиацией. Врачи провели операцию и достали из правого лёгкого ребёнка пулю.

Подобный случай произошёл через несколько дней в Бураевском районе. Подросток получил ранение из пневматического ружья в спину. Сначала родители ребёнка обратились в местную больницу, но вскоре были переведены в Уфу. Медики приняли решение об оперативном вмешательстве, в ходе которого было извлечено инородное тело из левой диафрагмы.

Сейчас жизни подростков ничего не угрожает.