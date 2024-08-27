В Уфе художник-гравёр рассказал, как создавался орден генерала Шаймуратова

Было бы неплохо, если бы это был орден как орден Кутузова и так далее, потому что как генерал, как политик, учитывая разведку, как возглавлял кремлевский полк, – это, конечно, величина российского масштаба. Я понимаю, что он отсюда родом, вы им гордитесь, но я не меньше горжусь этим человеком. В какой-то степени даже обидно, что эта награда не принадлежит всей стране. Очень большой человек был.

Владимир Нуждин, художник-гравёр, автор ордена Шаймуратова