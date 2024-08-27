В Уфе художник-гравёр рассказал, как создавался орден генерала Шаймуратова

Сегодня на телеканале БСТ проходит телемарафон «Время героев. Шаймуратову – 125». Он посвящен юбилею легендарного комдива 112-й Башкавдивизии. На протяжении дня эксперты рассказывают о жизненном и боевом пути Героя России и башкирских конников. Кроме этого, наши корреспонденты включаются из зоны СВО, а в студии идет общение с экспертами, участниками спецоперации, волонтерами и представителями госфонда «Защитники Отечества».
Среди гостей и художник Владимир Нуждин, выступивший автором республиканских наград – ордена и медали Шаймуратова. Он рассказал, что прежде чем приступить к работе, изучил массу документов о генерале, общался с историками и родственниками комдива.
Разработать орден Шаймуратова было личным поручением Радия Хабирова. Орден представляет собой пятиконечную звезду, наложенную на кавалерийские скрещенные шашки. В центре ордена – профиль генерала Шаймуратова. Награду вручают людям за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, при охране общественного порядка, спасении людей во время ЧС.