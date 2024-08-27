В Башкирии прошел фестиваль кочевых культур

В Иглинском районе прошел фестиваль кочевых культур. Местом проведения стал этнопарк «Терра». Участниками стали представители не только других регионов России, но и стран. Организаторами праздника выступило Министерство предпринимательства и туризма и Центр туризма республики.

На открытии гости увидели спектакль «Последний из рода Гайне» Башкирского конного театра. Участники соревновались в конных играх, ремеслах кочевников. Также здесь прошли музыкальный и танцевальный турниры, конкурсы национальных блюд.

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