В Башкирии прошел фестиваль кочевых культур

В Иглинском районе прошел фестиваль кочевых культур. Местом проведения стал этнопарк «Терра». Участниками стали представители не только других регионов России, но и стран. Организаторами праздника выступило Министерство предпринимательства и туризма и Центр туризма республики.
На открытии гости увидели спектакль «Последний из рода Гайне» Башкирского конного театра. Участники соревновались в конных играх, ремеслах кочевников. Также здесь прошли музыкальный и танцевальный турниры, конкурсы национальных блюд.