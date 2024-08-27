Восемь спортсменов представят Башкирию на Паралимпиаде в Париже

Через два дня в Париже стартуют Паралимпийские летние игры. В мировых стартах примут участие около 4000 спортсменов из 182 стран. А в программу Игр войдут соревнованиям по 22 дисциплинам. Честь нашей республики отправились защищать восемь паралимпийцев.