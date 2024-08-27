ХК «Салават Юлаев» примет участие в Мемориале Ромазана

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня возьмёт старт в заключительном для себя предсезонном турнире в Магнитогорске. Мемориал Ромазана пройдёт с 27 по 30 августа уже в 33-й раз в своей истории.
В турнире примут участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» – фарм-клуб «Металлурга», которому предстоит дебют в ВХЛ. В Магнитогорск не поехал Михаил Науменков, зато отправился новичок «Салавата» – нападающий Петр Хохряков. Первую игру юлаевцы проведут сегодня против «Металлурга», начало в 19:00.