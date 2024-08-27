В Башкирии больницы получили 135 новых автомобилей

Будет поставлено 206 автомобилей, которые заменят устаревшую технику, эксплуатируемую порой по 20 лет. Это существенный толчок к развитию медицины – все эти годы мы ведём планомерную работу по обновлению автопарка. Новые машины позволят врачам оперативнее добираться до пациентов, особенно проживающих в труднодоступных районах, доставлять анализы и перевозить людей в лечебные учреждения. Это как раз то, что мы называем приближением медицины к людям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан