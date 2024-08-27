В Башкирии больницы получили 135 новых автомобилей

Медицинские организации республики получили 135 автомобилей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ключи вручил Радий Хабиров. Это не первая партия машин для медиков, но одна из самых крупных. Укомплектованы автомобили на базе «Лады Гранты». Они оборудованы бортовым компьютером, кондиционером, спутниковой навигацией. Машины рассчитаны на оказание медицинской помощи, в том числе в труднодоступной местности и сложных дорожных условиях.

Машины предназначены для транспортировки пациентов из дома до больницы или врачей до пациентов. До конца года в медучреждения передадут еще 70 машин. Автомобили закуплены на федеральные и республиканские средства на сумму более чем 160 млн рублей.

Будет поставлено 206 автомобилей, которые заменят устаревшую технику, эксплуатируемую порой по 20 лет. Это существенный толчок к развитию медицины – все эти годы мы ведём планомерную работу по обновлению автопарка. Новые машины позволят врачам оперативнее добираться до пациентов, особенно проживающих в труднодоступных районах, доставлять анализы и перевозить людей в лечебные учреждения. Это как раз то, что мы называем приближением медицины к людям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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