В Уфе подвели итоги фестиваля «Время героев»

Конкурс патриотической песни проходит в столице Башкортостана в третий раз подряд. Он собрал более 300 участников. На закрытии исполнителей поблагодарил глава республики, который перед этим возложил цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.

Прошлое и будущее, история и современность — всё это пересеклось здесь, на советской площади, которая уже второй день подряд стала сценой фестиваля патриотической песни. Каждая нота и каждое слово — это дань памяти нашим героям и не только.

Второй день фестиваля раскрывает главную интригу — победителей. А их здесь выбирали по разным номинациям. Лучшие исполнители и композиторы. Конкурс собрал исполнителей со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Есть и те, кто на фестивале, как и в Башкортостане, впервые. Причем в списке лауреатов — непрофессиональные певцы.

В этом году мероприятие приурочили сразу к нескольким событиям. Юбилею Героя России Минигали Шаймуратова и 450-летию столицы Башкортостана. Глава республики во время посещения закрытия фестиваля возложил цветы к памятнику комдиву, а после объявил победителей и поздравил всех участников.

Уже в этом году из 38 регионов более 300 исполнителей. Мы сегодня видели и наслаждались замечательной работой оркестра войск Национальной гвардии. Конечно, я бы хотел сказать спасибо уфимцам, жителям и гостям столицы за тот тёплый приём, который вы оказываете всем нашим гостям. Радий Хабиров

Двойной праздник, в том числе и юбилей Уфы, наложил определенный отпечаток и на репертуар. Цель проекта «Время героев» — возрождение и популяризация жанра патриотической песни, воспитание детей и молодежи. Конкурс дает шанс авторам и исполнителям показать свое творчество широкой общественности и авторитетным деятелям культуры.

А ещё, как заявляют организаторы, конкурс «Время героев» — один из перспективных проектов, благодаря которому в России могут появиться новые звёзды эстрады.