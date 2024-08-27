В Уфе в Национальном музее открыли выставку Владимира Нуждина

В Национальном музее республики открылась выставка художника Владимира Нуждина «Свет звезд Кремля в Уфе. Российская история в гравюрах и миниатюрах». Одним из первых зрителей стал Глава Башкортостана Радий Хабиров. На выставке представлено более 70 работ, выставка приурочена к празднованию 450-летия столицы республики.

Владимир Нуждин рассказал руководителю региона, что одно из основных направлений в его работе — контррельефная гравюра на камне с последующей отливкой в металл. История этой техники уходит вглубь веков. Работы художника хранятся во многих музеях мира.