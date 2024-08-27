В Уфе в РДКБ запустили проект «Территория здорового детства»

Еще один шаг к выздоровлению. Благотворительный фонд «Территория счастья» совместно с Республиканской детской клинической больницей запустил проект «Территория здорового детства». Он направлен на создание комфортной среды и позитивного микроклимата в отделениях, где дети проходят длительное лечение и живут в стенах больницы. В рамках проекта организовали арт-терапевтические площадки, лекторий, физические активности на свежем воздухе и творческие занятия. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова посетила площадки и пообщалась с юными пациентами и врачами.
Юнгианские песочницы руками юных пациентов РДКБ превращаются в пустыню с барханами, ферму для животных и пляжный берег. Нет границ для фантазии. Сегодня в стенах больницы дети рисовали, лепили и играли на интуитивных музыкальных инструментах Фимбо.
Это стало возможным благодаря новому проекту «Территория здорового детства», созданному Благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с Республиканской детской клинической больницей. Эксперты убеждены, что на длительном лечении детям необходимы развлечения.
На протяжении дня специалисты различных профилей и волонтеры провели девять разноплановых занятий. Подросткам рассказали об истории Уфы и ее городские легенды. А родителям провели лекцию «В мире со своими эмоциями», которая оказалась актуальной и для врачей. Также специалистов больницы ознакомили и со способами улучшения коммуникации с пациентами.
Особое внимание привлекла уличная площадка для мам и врачебного персонала с занятиями физической активностью и зажигательной зумбой.
Врачи ежедневно направляют все усилия на то, чтобы юные пациенты выздоравливали. А помогать улучшать психологическое самочувствие теперь будут специалисты нового проекта «Территории здорового детства». В их планах — создавать в стенах больницы интересные площадки на еженедельной основе.
Стать волонтером проекта может каждый. Для этого нужно заполнить форму на официальной странице проекта во «ВКонтакте». А впереди у детей и их родителей — новые интересные занятия и лекции, которые скрасят их больничные будни, приближая день выздоровления.