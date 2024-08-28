В Уфе расследуют аварию с участием скорой помощи

Следственный комитет в Уфе начал проверку аварии с участием скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - В Уфе расследуют аварию с участием скорой помощи

27 августа на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева произошло столкновение скорой помощи и «Рено Дастер». По предварительной информации, 43-летний водитель «скорой» включил проблесковые маячки и двинулся на светофоре. Именно в этот момент произошло столкновение с иномаркой.

Все участники аварии были госпитализированы. Сейчас следователи устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, а также иные причины и условия, которые могли способствовать ДТП.

Фото: ГАИ РБ. 

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