В Уфе расследуют аварию с участием скорой помощи

Следственный комитет в Уфе начал проверку аварии с участием скорой помощи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
27 августа на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева произошло столкновение скорой помощи и «Рено Дастер». По предварительной информации, 43-летний водитель «скорой» включил проблесковые маячки и двинулся на светофоре. Именно в этот момент произошло столкновение с иномаркой.
Все участники аварии были госпитализированы. Сейчас следователи устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, а также иные причины и условия, которые могли способствовать ДТП.
Фото: ГАИ РБ.