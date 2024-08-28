В Уфе в гимназии №39 открылась современная лаборатория «БиоКуб»

Если говорить о том оборудовании, которое здесь представлено, то оно не во всех школах имеется, потому что оно выходит за рамки оснащения учебного процесса. Здесь же мы вот эту базу надеемся создать и обеспечить плавное и осознанное вхождение в профессию.

Федан Гафаров, учитель биологии гимназии №39 г. Уфы