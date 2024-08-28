В Уфе в гимназии №39 открылась современная лаборатория «БиоКуб»

Изучение биологии станет намного интереснее и познавательнее. В уфимской 39-й гимназии открылась современная лаборатория «БиоКуб». Она появилась благодаря гранту Главы Башкортостана. Для учебного заведения приобрели 25 микроскопов, а ещё оборудование, с помощью которого можно измерять артериальное давление, частоту дыхания, сердцебиение и пульс.

В лаборатории гимназии появился уникальный компьютеризированный комплекс «Зеленая колонна». С помощью него школьники смогут анализировать выращивание растений, регулировать свет и поливать их.

Мои впечатления очень высокие, потому что представьте, сколько тут микроскопов, и их хватит каждому, они профессиональные. Тут даже есть стойка для выращивания растений.

Марк Мухин, ученик 6 класса гимназии №39 г. Уфы

Я как ученик естественно-научного профиля очень рад, что у нас совершенствуется кабинет биологии. Я надеюсь, что полученные знания в этой лаборатории помогут мне в дальнейшем при поступлении в университет.

Илья Бракушев, ученик 11 класса гимназии №39 г. Уфы

Помимо уроков биологии, в лаборатории уфимской гимназии ученики смогут дополнительно заниматься исследованиями в области экологии, ботаники, генетики и анатомии. Площадку будут предоставлять и для других талантливых школьников со всего Ленинского района столицы.

Если говорить о том оборудовании, которое здесь представлено, то оно не во всех школах имеется, потому что оно выходит за рамки оснащения учебного процесса. Здесь же мы вот эту базу надеемся создать и обеспечить плавное и осознанное вхождение в профессию.

Федан Гафаров, учитель биологии гимназии №39 г. Уфы
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