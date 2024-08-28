В Уфе в гимназии №39 открылась современная лаборатория «БиоКуб»

Изучение биологии станет намного интереснее и познавательнее. В уфимской 39-й гимназии открылась современная лаборатория «БиоКуб». Она появилась благодаря гранту Главы Башкортостана. Для учебного заведения приобрели 25 микроскопов, а ещё оборудование, с помощью которого можно измерять артериальное давление, частоту дыхания, сердцебиение и пульс.
В лаборатории гимназии появился уникальный компьютеризированный комплекс «Зеленая колонна». С помощью него школьники смогут анализировать выращивание растений, регулировать свет и поливать их.
Помимо уроков биологии, в лаборатории уфимской гимназии ученики смогут дополнительно заниматься исследованиями в области экологии, ботаники, генетики и анатомии. Площадку будут предоставлять и для других талантливых школьников со всего Ленинского района столицы.