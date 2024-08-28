Бюллетени для выборов Главы Башкирии отправили в ТИКи республики

2 млн 990 тысяч бюллетеней изготовили в республике к выборам Главы Башкортостана. Сегодня рано утром их отправили в территориальные избирательные комиссии. Бланки в участки доставляются из Благоварского района, где находится типография. Но перед этим были проведены обязательные процедуры передачи.

Этих бюллетеней рука избирателей не коснется. Лишние листы в ходе выбраковки уничтожаются ещё перед началом передачи корректной партии. Всё под присмотром членов ЦИКа. Под давлением оказываются и печатные металлические формы.

Процедура официальная и скрепляется шестью подписями. В документах расписываются председатель и члены ЦИКа и руководитель издательства. Это акты утилизации и передачи бюллетеней для голосования на выборах Главы Республики Башкортостан, а также дополнительных выборах депутатов Госсобрания.

На избирательные бюллетени наносится сетка с переходом из голубого цвета в розовый и обратно в голубой. Все бюллетени также защищены микрошрифтом. В типографии работа шла практически в круглосуточном режиме.

Процедура передачи проходит в шесть часов утра, чтобы в течение дня бюллетени успели доставить в пункты назначения. Всё расфасовано по блокам, которые доставят в города и районы республики. Перевозка проходит с дополнительными мерами безопасности.