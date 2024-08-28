В Уфе открылась выставка, посвященная российской анимации

Уфимцы и гости столицы смогут увидеть уникальную выставку по знаменитым мультфильмам. Её открыли в Национальном музее республики. Она посвящена истории российской анимации и киностудии «Союзмультфильм».

Выставка включает в себя три раздела. В первом – становление «Союзмультфильма» с 1936 года до наших дней. Во втором разделе посетители смогут посмотреть фрагменты из любимых мультфильмов и документальные ленты. Третий раздел посвящён анимационным афишам. Экспозиция будет работать до 29 сентября.