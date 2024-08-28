Телеканал БСТ стал лидером по охвату в России

Действительно, по итогам 2023 года БСТ занял первое место среди всех региональных телеканалов, так называемых 21-х кнопок, по показателю доли телесмотрения. Но, как говорит наш руководитель, Глава Башкортостана Радий Хабиров, в полночь все заслуги обнуляются. Дальше нужно работать с ещё большим усердием, что мы и делаем. Новые цифры компании MediaHills по охвату говорят о том, что мы на правильном пути. Это в первую очередь показатель того, что наш зритель в Башкортостане любит и доверяет телеканалу БСТ. Мы же, в свою очередь, находимся в постоянном творческом поиске: предлагаем и производим новые проекты, новые программы, поменяли межпрограммное оформление, стиль телеканала. В августе мы стартовали с серией новых программ и осенью к ним добавятся и другие проекты. Мы всегда стараемся, чтобы нашему зрителю было с нами интересно, чтобы он нам доверял.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»