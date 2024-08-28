Телеканал БСТ стал лидером по охвату в России

Согласно свежим данным рейтинга MediaHills за последние 9 месяцев главный телеканал Башкортостана занял первое место в рейтинге региональных телеканалов по охвату.

Фото №1 - Телеканал БСТ стал лидером по охвату в России

Такие данные были озвучены в ходе Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, который прошел накануне в Москве. Рейтинг маркетингового исследования компании учитывал средний охват телеканалами «цифровых» абонентов. У БСТ - первое место в строчке с показателем в 49%.

На втором месте расположился телеканал «Губерния» из Хабаровска с показателем в 44%, на третьем - челябинский ОТР (43%). Замыкает десятку лидеров «Первый Ярославский» (37%).

Телеканал БСТ не впервые становится лидером рейтингов. Так, по итогам 2023 года, БСТ занял первую строчку рейтинга по доле телесмотрения среди региональных телерадиокомпаний, обойдя Первый канал. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал такой результат «ошеломительным» и поблагодарил коллектив телеканала за работу.

Действительно, по итогам 2023 года БСТ занял первое место среди всех региональных телеканалов, так называемых 21-х кнопок, по показателю доли телесмотрения. Но, как говорит наш руководитель, Глава Башкортостана Радий Хабиров, в полночь все заслуги обнуляются. Дальше нужно работать с ещё большим усердием, что мы и делаем. Новые цифры компании MediaHills по охвату говорят о том, что мы на правильном пути. Это в первую очередь показатель того, что наш зритель в Башкортостане любит и доверяет телеканалу БСТ. Мы же, в свою очередь, находимся в постоянном творческом поиске: предлагаем и производим новые проекты, новые программы, поменяли межпрограммное оформление, стиль телеканала. В августе мы стартовали с серией новых программ и осенью к ним добавятся и другие проекты. Мы всегда стараемся, чтобы нашему зрителю было с нами интересно, чтобы он нам доверял. 

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»
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