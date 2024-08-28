Телеканал БСТ стал лидером по охвату в России

Согласно свежим данным рейтинга MediaHills за последние 9 месяцев главный телеканал Башкортостана занял первое место в рейтинге региональных телеканалов по охвату.
Такие данные были озвучены в ходе Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, который прошел накануне в Москве. Рейтинг маркетингового исследования компании учитывал средний охват телеканалами «цифровых» абонентов. У БСТ - первое место в строчке с показателем в 49%.
На втором месте расположился телеканал «Губерния» из Хабаровска с показателем в 44%, на третьем - челябинский ОТР (43%). Замыкает десятку лидеров «Первый Ярославский» (37%).
Телеканал БСТ не впервые становится лидером рейтингов. Так, по итогам 2023 года, БСТ занял первую строчку рейтинга по доле телесмотрения среди региональных телерадиокомпаний, обойдя Первый канал. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал такой результат «ошеломительным» и поблагодарил коллектив телеканала за работу.