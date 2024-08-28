«Салават Юлаев» продолжает играть в турнире Мемориала Ивана Ромазана

Завершилась встреча «Салавата Юлаева» на предсезонном хоккейном турнире в Магнитогорске. В рамках мемориала Ивана Ромазана уфимцы играют против клуба ВХЛ «Магнитка». Это уже второй матч для команды Виктора Козлова на турнире.

Накануне «юлаевцы» встречались с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи осталось за уфимцами — молодой нападающий Максим Великов сумел открыть счёт. Однако уже через пять минут хозяева забросили ответную шайбу. Чуть позже Глеб Кузьмин вновь вывел «юлаевцев» вперёд. Во втором периоде магнитогорцы забросили дважды — 2:3, поражение «Салавата». В заключительной игре на турнире уфимцы 30 августа сразятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.