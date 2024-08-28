В Уфе проходит VI Форум молодых дипломатов «БРИКС плюс»

Впервые в Уфе проходит VI Форум молодых дипломатов «БРИКС плюс». Представители свыше 20 стран собрались в башкирской столице, чтобы найти свежие идеи и новые подходы к решению международных проблем. Глава республики Радий Хабиров поприветствовал участников форума и высоко оценил роль организации в формировании нового справедливого миропорядка.

Руководитель региона также отметил, что Башкортостан имеет представительства во многих странах. При этом порядка 30% товарооборота приходится именно на страны БРИКС. Он также подчеркнул, что мероприятие проводится в дни празднования юбилея столицы.

Башкортостан входит в десятку ведущих регионов России, формирующих более половины её валового внутреннего продукта. Развитая промышленность, богатые природные ресурсы, серьёзные финансовые вложения способствуют укреплению нашей экономики, успешной реализации социальных программ. Башкортостан – в числе лучших в стране по инвестиционной активности, эффективности промышленной политики. Мы поддерживаем торговые отношения с более чем сотней стран мира.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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