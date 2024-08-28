Впервые в Уфе проходит VI Форум молодых дипломатов «БРИКС плюс». Представители свыше 20 стран собрались в башкирской столице, чтобы найти свежие идеи и новые подходы к решению международных проблем. Глава республики Радий Хабиров поприветствовал участников форума и высоко оценил роль организации в формировании нового справедливого миропорядка.

Руководитель региона также отметил, что Башкортостан имеет представительства во многих странах. При этом порядка 30% товарооборота приходится именно на страны БРИКС. Он также подчеркнул, что мероприятие проводится в дни празднования юбилея столицы.