В Уфе прошёл первый биатлонный старт в новом сезоне

В Уфе прошёл первый биатлонный старт в новом сезоне — Первенство Республики Башкортостан. Соревнования собрали 150 спортсменов из Мелеуза, Стерлитамака, Белорецка, Ишимбая и Уфы. Участники выявляли сильнейших в двух гонках — спринте и пасьюте.

Зимний сезон у биатлонистов не за горами. Потому сейчас самое время проверить свои силы и готовность к основным гонкам и турнирам. Первенство республики — прекрасный шанс заявить о себе.

Колоссальную поддержку получают спортсмены от своих наставников во время гонок. Тренеры контролируют и направляют, мотивируют и успокаивают. А воспитанники, в свою очередь, прислушиваются, даже на самом напряженном участке трассы.

В первый день биатлонисты преодолевали спринтерскую гонку, а затем пасьют — гонку преследования. Дистанция составила от 6 до 10 километров.

По стартам, по спринту и по сьюту. По сьюту мы проводим не то что впервые, давно не проводили, и было интересно. Где-то нарушения, работа над ошибками, потому что у нас Первенство Башкирии, чтобы на России не допустить эти ошибки. Максим Юсупов, главный судья первенства Республики Башкортостан

Республиканский старт — это не только прекрасный шанс проверить свои силы, но и возможность впервые в своей спортивной карьере выиграть гонку. Речь идет об уфимце Эрнесте Новикове. Биатлонист стал абсолютным победителем по итогам двух гонок. Стартовавший первым в пасьюте, Эрнест не потерял преимущества, преодолев три огневых рубежа за 32 минуты.

До этого я только один раз заезжал третьим зимой, и вот это моя первая победа. Вчера я выложился, сегодня было очень тяжело. То, что все сипы вчера оставил. Вчера была спринтерская дистанция. Она более короче, более сильней. Эрнест Новиков, победитель первенства Республики Башкортостан по биатлону

Тренировались биатлонисты в межсезонье плодотворно. За это время у спортсменов прошло три сбора в Уфе. Тренироваться приезжали ребята и из соседних регионов Республики.

Подготовка была три раза за сезон уже. Июнь, июль, август. Вместе мы провели сборы. Валерий Мишингин, заслуженный тренер России по биатлону

Под наставничеством Валерия Мишингина выросло не одно поколение спортсменов, которые добились немало побед. Валерий Ионович был первым наставником Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова. А уже сегодня он воспитывает новых чемпионов. Одна из них — Арина Журавлёва. В спринтерской гонке Арина остановилась в шаге от медали. А уже на следующий день спортсменка исправила ситуацию и, преодолев три рубежа с пятью промахами, сумела одержать победу. Сейчас у Арины есть цель — пробиться в сборную республики.

Мы тренировались в Мелеузе с нашим личным тренером Байгильдиным Радиком Ришатовичем. Там, в Мелеузе, тренировались, бегали, катались на лыжероллерах. Арина Журавлёва, победительница первенства Республики Башкортостан по биатлону