В Уфе прошёл первый биатлонный старт в новом сезоне — Первенство Республики Башкортостан. Соревнования собрали 150 спортсменов из Мелеуза, Стерлитамака, Белорецка, Ишимбая и Уфы. Участники выявляли сильнейших в двух гонках — спринте и пасьюте.
Зимний сезон у биатлонистов не за горами. Потому сейчас самое время проверить свои силы и готовность к основным гонкам и турнирам. Первенство республики — прекрасный шанс заявить о себе.
Колоссальную поддержку получают спортсмены от своих наставников во время гонок. Тренеры контролируют и направляют, мотивируют и успокаивают. А воспитанники, в свою очередь, прислушиваются, даже на самом напряженном участке трассы.
В первый день биатлонисты преодолевали спринтерскую гонку, а затем пасьют — гонку преследования. Дистанция составила от 6 до 10 километров.
Республиканский старт — это не только прекрасный шанс проверить свои силы, но и возможность впервые в своей спортивной карьере выиграть гонку. Речь идет об уфимце Эрнесте Новикове. Биатлонист стал абсолютным победителем по итогам двух гонок. Стартовавший первым в пасьюте, Эрнест не потерял преимущества, преодолев три огневых рубежа за 32 минуты.
Тренировались биатлонисты в межсезонье плодотворно. За это время у спортсменов прошло три сбора в Уфе. Тренироваться приезжали ребята и из соседних регионов Республики.
Под наставничеством Валерия Мишингина выросло не одно поколение спортсменов, которые добились немало побед. Валерий Ионович был первым наставником Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова. А уже сегодня он воспитывает новых чемпионов. Одна из них — Арина Журавлёва. В спринтерской гонке Арина остановилась в шаге от медали. А уже на следующий день спортсменка исправила ситуацию и, преодолев три рубежа с пятью промахами, сумела одержать победу. Сейчас у Арины есть цель — пробиться в сборную республики.
В начале сентября башкирские биатлонисты примут участие в республиканских соревнованиях, которые станут отборочным этапом на окружные старты.