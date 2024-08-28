В Уфе прошёл турнир по хоккею MATUR CUP

Хоккейная команда девочек против парней! На базе центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Ульфата Мустафина прошёл турнир по хоккею с шайбой среди команд 2015-го года рождения MATUR CUP. Его участниками стали первая и вторая команда «Салавата Юлаева», «Школа Советского хоккея» из Магнитогорска, «Орлан» из Стерлитамака, а также единственный женский коллектив «Ледяные Пчёлы».

Хоккейный эксперт телеканала БСТ Андрей Анкудинов на своём основном месте работы строг, но справедлив. Для ребят из команды «Салават Юлаев» 2015-го года рождения турнир MATUR CUP был первым в новом сезоне, поэтому на результат можно было не обращать внимания. Юлаевцы участвовали в этом турнире двумя составами.

В принципе, тактики никакой не было, дети играют, получают удовольствие, а то, что девчонки были старше, мы вели в счёте, учесть, что второй состав, достойно сыграли. Андрей Анкудинов, тренер ХК «Салават Юлаев-2015»

Противостояла «Салавату Юлаеву» команда «Ледяные пчёлы», базирующаяся как раз в центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Эта команда из девочек могла сыграть на MATUR CUP с хоккеистками на два года старше. Где-то это помогло и сыграло свою роль, хоккеистки на групповом этапе победили ребят из Магнитогорска и «Орлан». Встреча против «Салавата Юлаева-2» закончилась лишь в серии буллитов, и тоже победой «пчёлок».

Девчонок мы готовили, всё нормально, этот турнир был запланирован, само собой, первый турнир для кого-то, кто постарше, более уверенно чувствовали себя, «Салават Юлаев» — глаза большие, круглые, а так в целом школа растёт, развивается. Владимир Малмыгин, главный тренер ХК «Ледяные пчёлы»

В матче за третье место второй состав юлаевцев уступил «Орлану», а в финале «Ледяные Пчёлы» навязали борьбу первому составу «Салавата», но всё-таки проиграли со счётом 4:7.

Занимали вторые места, надеюсь, мы раскрутимся, и девушки покажут пацанам хороший результат, бороться с ребятишками тяжеловато, но наши девушки ничем не уступают. Фарит Гиндуллин, директор центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Ульфата Мустафина