В Уфе издали энциклопедию «Муртаза Рахимов»

От простого деревенского парня до государственного деятеля федерального масштаба. В Уфе издали энциклопедию «Муртаза Рахимов». В книге отражен весь путь, который прошла республика под руководством первого Президента Башкортостана.

Это были очень непростые времена, отмечает главный редактор издания – вице-президент Академии наук республики Александр Дегтярев. При создании энциклопедии на 623 страницах использовался огромный библиографический материал. Информацию почерпнули из более чем трёх тысяч изданий.