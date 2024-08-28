В Уфе прошел чемпионат Республики Башкортостан по пляжному волейболу

В Уфе прошел чемпионат Республики Башкортостан по пляжному волейболу среди женских и мужских команд. Всего за победу боролись около 100 волейболистов. Чемпионат носил статус открытого, потому принять участие могли спортсмены из любого региона. Этими соревнованиями спортсмены завершили нынешний сезон. Коллективы были поделены на группы случайным образом, а встречи длились до 2-х побед. В рамках чемпионата республики также планируют провести заключительный турнир среди детей.

Пляжный волейбол в Республике очень популярен. Последние годы стали строить пляжные площадки, проводится множество турниров и в Месягутово, и в Салавате, и в Стерлитамаке. То есть везде инициативные люди пытаются, чтобы не только в Уфу приезжать и участвовать в соревнованиях, но и также у себя организовывать эти турниры.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

С середины мая волейбольная площадка парка Кашкадан почти каждые выходные собирала любителей спорта. За это время прошли соревнования разных уровней. В Республиканском старте принял участие и чемпион России по волейболу Александр Мочалов. Именитый спортсмен провёл встречи в паре с сыном, который пошёл по стопам отца и профессионально занимается волейболом.

Сын попросил. У меня здесь два сына в заявке. Одного воспитываю, другой много уже что умеет, профессионально занимается. Решил тоже немного здоровьем заняться, ну и с пользой сыновьям помогаю.

Александр Мочалов, чемпион России, участник чемпионата Республики Башкортостан по пляжному волейболу
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