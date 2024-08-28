В Уфе прошел чемпионат Республики Башкортостан по пляжному волейболу

Пляжный волейбол в Республике очень популярен. Последние годы стали строить пляжные площадки, проводится множество турниров и в Месягутово, и в Салавате, и в Стерлитамаке. То есть везде инициативные люди пытаются, чтобы не только в Уфу приезжать и участвовать в соревнованиях, но и также у себя организовывать эти турниры.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан