В Уфе прошел чемпионат Республики Башкортостан по пляжному волейболу среди женских и мужских команд. Всего за победу боролись около 100 волейболистов. Чемпионат носил статус открытого, потому принять участие могли спортсмены из любого региона. Этими соревнованиями спортсмены завершили нынешний сезон. Коллективы были поделены на группы случайным образом, а встречи длились до 2-х побед. В рамках чемпионата республики также планируют провести заключительный турнир среди детей.
С середины мая волейбольная площадка парка Кашкадан почти каждые выходные собирала любителей спорта. За это время прошли соревнования разных уровней. В Республиканском старте принял участие и чемпион России по волейболу Александр Мочалов. Именитый спортсмен провёл встречи в паре с сыном, который пошёл по стопам отца и профессионально занимается волейболом.