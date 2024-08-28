«Спорт – это вторая семья»: боец СВО о волейбольной команде «Мир»

Боец из Бирска Лев Зайнетдинов, вернувшись раненым с СВО, нашел себя в спорте. Он присоединился к волейбольной команде «Мир», теперь играет в волейбол сидя и ездит на всероссийские соревнования.

40-летний бирянин перенес девять операций после ранения в ходе выполнения задания на спецоперации. Сейчас он проходит длительный процесс реабилитации. Один из этапов восстановления для Льва — как раз спорт. Не смущает его и расстояние, ведь на тренировки нужно ездить из Бирска в Уфу.

Есть люди, которые фанатичны к спорту. Он очень любит спорт, только за счет этого можно его поблагодарить, не пропускает ни одной тренировки, он душа нашей команды, я от него в восторге. Игорь Сюсин, тренер волейбольной команды «Мир»

Волейбольная команда «Мир» существует уже двенадцать лет. Дважды она ездила на первенство России. Последние два года коллектив серьезно омолодился, как раз за счёт ветеранов СВО, получивших ранения.

Фонд «Защитники Отечества» позвонил, предложил участвовать в «Кубке защитников Отечества», собрались, нам понравился волейбол сидя, азартно, интересно, коллектив, как бы сказать, хороший. Спорт — это вторая семья, все дисциплинированные. Лев Зайнетдинов, игрок волейбольной команды «Мир»

В Бирске Лев Зайнетдинов занимался лёгкой атлетикой около десяти лет. С волейболом особо знаком не был, но разновидность этой игры сидя понравилась. Результаты пришли быстро. На втором межрегиональном «Кубке защитников Отечества», проходившем в ноябре 2023 года в Уфе, сборная команда республики по волейболу сидя, за которую играл и Лев, завоевала второе место.

Команда наша расширяется, приходит много новых участников. Культивируется несколько видов спорта: волейбол сидя, настольный теннис, стрельба, стрельба из лука и армрестлинг. Игорь Сюсин, тренер волейбольной команды «Мир»