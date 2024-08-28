«Спорт – это вторая семья»: боец СВО о волейбольной команде «Мир»

Боец из Бирска Лев Зайнетдинов, вернувшись раненым с СВО, нашел себя в спорте. Он присоединился к волейбольной команде «Мир», теперь играет в волейбол сидя и ездит на всероссийские соревнования.
40-летний бирянин перенес девять операций после ранения в ходе выполнения задания на спецоперации. Сейчас он проходит длительный процесс реабилитации. Один из этапов восстановления для Льва — как раз спорт. Не смущает его и расстояние, ведь на тренировки нужно ездить из Бирска в Уфу.
Волейбольная команда «Мир» существует уже двенадцать лет. Дважды она ездила на первенство России. Последние два года коллектив серьезно омолодился, как раз за счёт ветеранов СВО, получивших ранения.
В Бирске Лев Зайнетдинов занимался лёгкой атлетикой около десяти лет. С волейболом особо знаком не был, но разновидность этой игры сидя понравилась. Результаты пришли быстро. На втором межрегиональном «Кубке защитников Отечества», проходившем в ноябре 2023 года в Уфе, сборная команда республики по волейболу сидя, за которую играл и Лев, завоевала второе место.
В этом году волейбольная команда «Мир» примет участие в двух турнирах. В третий раз в своей истории сыграет на Первенстве России, а также поедет на уже традиционный «Кубок Защитников Отечества».