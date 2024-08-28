Уфа принимает более 20 стран-участниц форума молодых дипломатов «БРИКС плюс»

Впервые в Уфе проходит VI Форум молодых дипломатов «БРИКС плюс». Представители свыше 20 стран собрались в башкирской столице, чтобы найти свежие идеи и новые подходы к решению международных проблем. Радий Хабиров поприветствовал участников форума и высоко оценил роль организации в формировании нового справедливого миропорядка.
Наглядный показатель статусности мероприятия — приветствие участников главой Министерства иностранных дел. Сергей Лавров подчеркнул важность форума и то, почему его проводят именно в столице Башкортостана.
Глава Башкортостана, приветствуя участников, отметил, что взаимодействие со странами БРИКС — один из приоритетов внешнеэкономической деятельности. Участники организации формируют почти треть внешнеторгового оборота республики.
Прежние встречи молодых дипломатов проходили в формате пяти стран. В этом году Уфа впервые принимает форум в расширенном составе, причем здесь не только новые члены организации. От того формат получил название «БРИКС плюс».
В числе таких участников, например, Индонезия, которая также хочет вступить в организацию.
Объединение БРИКС имеет внеблоковый статус, где реализуется принцип свободной торговли. Одна из задач форума — укрепить межгосударственный диалог.
Участники говорили о тесной кооперации в сфере СМИ, культуры и искусства. Один из делегатов — российский писатель Олег Рой предложил создать для каждой страны свою азбуку супергероев, которую можно воплотить в формате мультипликации и на ее основе воспитывать подрастающее поколение.
Обсуждение актуальных мировых проблем в таком формате позволяет находить общие решения и строить мосты во всех сферах. Представители Эфиопии, например, рассказали, что в их стране, кстати, есть город Уфа. А еще жители хорошо знают русскую литературу и особенно гордятся Александром Пушкиным, прадед которого также был эфиопом.
Форум пройдет в Уфе три дня. На протяжении этого времени гости будут не только обмениваться опытом, но и изучать туристические достопримечательности. Итогом форума станет ряд инициатив, в том числе создание филиала международной Ассоциации молодых дипломатов в Уфе.