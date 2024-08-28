Уфа принимает более 20 стран-участниц форума молодых дипломатов «БРИКС плюс»

Впервые в Уфе проходит VI Форум молодых дипломатов «БРИКС плюс». Представители свыше 20 стран собрались в башкирской столице, чтобы найти свежие идеи и новые подходы к решению международных проблем. Радий Хабиров поприветствовал участников форума и высоко оценил роль организации в формировании нового справедливого миропорядка.

Наглядный показатель статусности мероприятия — приветствие участников главой Министерства иностранных дел. Сергей Лавров подчеркнул важность форума и то, почему его проводят именно в столице Башкортостана.

Примечательно, что в 2024 г. местом встречи снова выбрана столица Башкортостана, город Уфа. Здесь, на «перекрестке цивилизаций», на протяжении многих веков в мире и согласии живут представители различных религий и народов. Это яркий пример того, как многообразие этноконфессионального и культурного ландшафта может стать основой для долгосрочного развития и устойчивого взаимопонимания. На этих же принципах строятся отношения между странами БРИКС. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Глава Башкортостана, приветствуя участников, отметил, что взаимодействие со странами БРИКС — один из приоритетов внешнеэкономической деятельности. Участники организации формируют почти треть внешнеторгового оборота республики.

Наша республика входит в десятку ведущих регионов России, формирующих более половины её валового внутреннего продукта. У нас развитая промышленность, богаты природными ресурсами, серьёзные финансовые вложения способствуют укреплению нашей экономики. Радий Хабиров

Прежние встречи молодых дипломатов проходили в формате пяти стран. В этом году Уфа впервые принимает форум в расширенном составе, причем здесь не только новые члены организации. От того формат получил название «БРИКС плюс».

Сегодня в Республике Башкортостан собрались 23 страны и более 95 дипломатов. Участвуют и другие страны, которые так или иначе поддерживают сотрудничество с этим форматом и с Российской Федерацией в том числе. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

В числе таких участников, например, Индонезия, которая также хочет вступить в организацию.

БРИКС — это действительно хорошая организация для нас и для развивающихся стран, которая позволяет держаться вместе. Индонезия привержена продолжать это позитивное взаимодействие. Азиза Ризка, делегат

Объединение БРИКС имеет внеблоковый статус, где реализуется принцип свободной торговли. Одна из задач форума — укрепить межгосударственный диалог.

Участники говорили о тесной кооперации в сфере СМИ, культуры и искусства. Один из делегатов — российский писатель Олег Рой предложил создать для каждой страны свою азбуку супергероев, которую можно воплотить в формате мультипликации и на ее основе воспитывать подрастающее поколение.

Обсуждение актуальных мировых проблем в таком формате позволяет находить общие решения и строить мосты во всех сферах. Представители Эфиопии, например, рассказали, что в их стране, кстати, есть город Уфа. А еще жители хорошо знают русскую литературу и особенно гордятся Александром Пушкиным, прадед которого также был эфиопом.

Отношения между Эфиопией и Россией складывались веками. Когда Эфиопия была под гнетом колониальных держав и фашистов, мы направляли в Москву посла с просьбой помочь нам вооружением и медицинскими работниками. Так что у нас исторические связи. Беньямин Эферем, делегат