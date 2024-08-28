В Башкирии убрали треть площадей с озимыми зерновыми

Ряд районов приступил к обмолоту яровых культур — это порядка 8 тыс. гектаров. Также скосили 7% зерновых и зернобобовых культур. Темпы медленные, но хорошую динамику специалисты отмечают в Аургазинском, Давлекановском и Стерлитамакском районах. В последнем уже убрали более 20 тыс. гектаров озимых культур, а урожайность составила порядка 35 центнеров.
Пока благоволит погода, опытный комбайнер Фидан Даутов сел за управление уборочной машины. Жатву озимых, зерновых и зернобобовых культур аграрии планируют завершить в кратчайшие сроки. На поля Стерлитамакского района техника выехала меньше недели назад — всему виной проливные дожди. Еще весной синоптики прогнозировали засуху, с учетом которой и обрабатывали поля.
На максимуме работают сушильные комплексы. В хозяйстве более 130 уборочных машин. Комбайнерами уже убрано 26% яровых. За сутки аграрии обрабатывают порядка 2 тыс. гектаров полей.
Одновременно идут работы по подготовке почвы под возделывание озимых культур — уже сеют рожь и планируют переходить к пшенице. Закладывают будущий урожай — рабочим предстоит обработать почти 20 тысяч гектаров.
Тем не менее, дефицита продовольствия и муки ожидать не стоит, комментируют ситуацию в Минсельхозе Башкортостана. Аграрии, в числе которых Фидан Даутов, настроены позитивно и стараются помочь республике пополнить прилавки магазинов хлебом стерлитамакского производства.