В Башкирии убрали треть площадей с озимыми зерновыми

Ряд районов приступил к обмолоту яровых культур — это порядка 8 тыс. гектаров. Также скосили 7% зерновых и зернобобовых культур. Темпы медленные, но хорошую динамику специалисты отмечают в Аургазинском, Давлекановском и Стерлитамакском районах. В последнем уже убрали более 20 тыс. гектаров озимых культур, а урожайность составила порядка 35 центнеров.

Пока благоволит погода, опытный комбайнер Фидан Даутов сел за управление уборочной машины. Жатву озимых, зерновых и зернобобовых культур аграрии планируют завершить в кратчайшие сроки. На поля Стерлитамакского района техника выехала меньше недели назад — всему виной проливные дожди. Еще весной синоптики прогнозировали засуху, с учетом которой и обрабатывали поля.

В первый раз, сколько лет работаю, в первый раз такое вот, такого еще не было. Стояли большинство, на других работах работали, подремонтировались. Уборка вроде нормально идет. Фидан Даутов, комбайнер

На максимуме работают сушильные комплексы. В хозяйстве более 130 уборочных машин. Комбайнерами уже убрано 26% яровых. За сутки аграрии обрабатывают порядка 2 тыс. гектаров полей.

Проблем таких особых нет сейчас. Кроме того, что у нас в этом году погибло около 2 тыс. га озимой ржи, 2000 га гороха практически тоже сгнило. Успели взять семена озимых культур, сейчас надеемся нормально взять семена яровых. Виктор Бульц, главный агроном управления по развитию агропромышленного комплекса Стерлитамакского района

Одновременно идут работы по подготовке почвы под возделывание озимых культур — уже сеют рожь и планируют переходить к пшенице. Закладывают будущий урожай — рабочим предстоит обработать почти 20 тысяч гектаров.

Нам предстоит убрать зерновые и зернобобовые на площади 75 тыс. га, озимых культур более 20 тыс. га. Дожди, само собой, позволили капитально отремонтировать нашу технику. По ЧС, сумма ущерба составляет в пределах 385 млн руб. Салават Фаритов, заместитель главы администрации Стерлитамакского района по сельскому хозяйству