«Салават Юлаев» одержали победу над командой ВХЛ «Магнитка»

«Салават Юлаев» продолжает выступление на предсезонном хоккейном турнире в Магнитогорске. Сегодня уфимцы одержали победу над командой ВХЛ «Магнитка» по буллитам 3:2. Тренерский штаб «юлаевцев» выставил на игру не основной состав.

На лед в Магнитогорске вышли игроки нефтекамского «Тороса» и МХК «Толпар». В составе башкирского клуба отличились Булат АхсЯнов и Артём НабИев. Победный буллит на счету Александра Черного. В заключительной игре на турнире уфимцы 30 августа сразятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.