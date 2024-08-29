В Башкирии к работе на выборах подготовили более 13000 наблюдателей

Об этом сообщили на круглом столе экспертов, который проходил в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Модератором выступил ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Александр Точенов подчеркнул, что общественное наблюдение возникло не случайно.

Оно стало ответом на назревшее в лихие 90-е недоверие к избирательной системе. Эксперт отметил важную роль миссии наблюдателей, задача которых — обеспечить выборному процессу прозрачность, открытость и гласность. В мероприятии приняли участие представители общественных штабов по наблюдению за выборами Башкортостана и Оренбурга. Также в формате онлайн на связь вышли из Татарстана, Челябинской и Курганской областей.