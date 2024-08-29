В Башкирии прошел средневековый фестиваль «Былые времена»

В экопарке «Терра Зауралье» в Сибае прошел средневековый фестиваль «Былые времена». Организатором выступил местный клуб «Наследие», в гости приехали реконструкторы из Челябинска и Магнитогорска. Они представили эпоху рыцарей XIII и XIV веков, показав не только доспехи и реплики оружия, но и показав быт той эпохи.