В Башкирии прошел средневековый фестиваль «Былые времена»

В экопарке «Терра Зауралье» в Сибае прошел средневековый фестиваль «Былые времена». Организатором выступил местный клуб «Наследие», в гости приехали реконструкторы из Челябинска и Магнитогорска. Они представили эпоху рыцарей XIII и XIV веков, показав не только доспехи и реплики оружия, но и показав быт той эпохи.
Гостям предложили попробовать блюда средневековой кухни. Одним из главных угощений стал суп «Похлебка бедняка», который готовился по старинным рецептам всего из трёх ингредиентов: жареной говядины, лука и яблочного уксуса. Самой зрелищной частью стали бои реконструкторов, чтобы показать зрителям, что из себя представляла схватка рыцарей.