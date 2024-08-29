В Уфе за одни сутки задержали 14 пьяных водителей

В столице Башкирии за сутки удалось пресечь 395 нарушений правил дорожного движения: 89 случаев несоблюдения требований дорожных знаков, разметки, 17 — невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, 63 – отсутствие ремней безопасности, 21 – нарушение правил перевозки детей. Также инспекторы привлекли к ответственности 24 пешеходов.