Под Уфой дети подожгли остановочную ж/д платформу

Подростки подожгли остановочную платформу на станции «Авдон». Об этом информирует пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте. Инцидент произошел в ночь на 26 августа.

Школьники облили платформу легковоспламеняющейся жидкостью и поднесли огонь. Все это они снимали на камеру смартфона и потом выложили в соцсети, что позволило правоохранителям оперативно установить личности двух хулиганов – жителей села Жуково и деревни Алкино.