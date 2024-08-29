Как в Башкирии поддерживают участников СВО

Гуманитарная помощь доходит до самого «передка». Позывной «Ветер» с теплотой благодарит всех за всестороннюю поддержку. На СВО боец ушел добровольцем. Сражался там на сложных участках наступления. Сейчас штурмовик находится на малой родине.
Вынужден был вернуться из-за осколочного ранения в правое плечо. Впереди бойца ждет восстановительное лечение. Несмотря на травму, боец демонстрирует завидную силу духа.
Подписать контракт имеют право не служившие ранее граждане, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших соглашение с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.