В Уфе в БГПУ стартовал адаптационный лагерь для первокурсников

В Акмуллинском университете стартовал адаптационный лагерь для первокурсников. В течение двух дней новобранцев будут знакомить с вузом и всеми его возможностями. Ребята узнают о факультетах, подразделениях и студенческих объединениях.
В формате квеста первокурсники посетят учебные корпуса, аудитории и лаборатории, где им предстоит заниматься, увидятся с деканами и преподавателями, успешными выпускниками.
Адаптационный лагерь проводят уже в восьмой раз. В этом году в БГПУ на бакалавриат поступили более 1700 человек, в колледж – 619 первокурсников.