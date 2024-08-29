В Уфе в БГПУ стартовал адаптационный лагерь для первокурсников

В Акмуллинском университете стартовал адаптационный лагерь для первокурсников. В течение двух дней новобранцев будут знакомить с вузом и всеми его возможностями. Ребята узнают о факультетах, подразделениях и студенческих объединениях.

В формате квеста первокурсники посетят учебные корпуса, аудитории и лаборатории, где им предстоит заниматься, увидятся с деканами и преподавателями, успешными выпускниками.