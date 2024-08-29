В Башкирии прошла благотворительная акция «Операция Улыбка»

В Башкортостане в четвёртый раз проходит благотворительная акция «Операция Улыбка». С 26 по 28 августа с хирургами республиканской детской клинической больницы работают высококвалифицированные врачи-волонтеры из разных городов России. Цикл хирургических операций направлен на детей подросткового возраста с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области.

В операционной отделения челюстно-лицевой хирургии республиканской детской клинической больницы сегодня особая бригада. Подарить красивую улыбку детям, родившимся с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области, приехали высококвалифицированные врачи-волонтеры из разных городов России.

Благотворительная акция «Операция Улыбка» проводится в Уфе в четвёртый раз. И если раньше помощь оказывали малышам, то сейчас на операционном столе — подростки. Они уже были прооперированы в раннем возрасте в связи с аномалией, но новая цель — не только физическое здоровье, но и эстетическая красота.

В команде врачей хирурги, анестезиологи, операционные медицинские сестры. Вместе с уфимскими специалистами они работают с утра и до вечера, одновременно в двух операционных, занимаясь и со сложными случаями.