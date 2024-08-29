Радий Хабиров наградил тружеников Уфы в преддверии юбилея города
Сегодня Глава
Башкортостана вручил государственные награды жителям столицы в преддверии
юбилея Уфы. Радий Хабиров высоко отметил успехи учителей, врачей, спортсменов,
инженеров и воинов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной
операции.
Почти за сорок лет
преподавания она воспитала более двадцати мастеров спорта России, победителей
Олимпийских игр и чемпионов. Её называют полководцем башкирского фехтования.
Заслуженный тренер страны Лира Грушина, едва скрывая волнение, получает медаль
за трудовую доблесть из рук Радия Хабирова. В беседе признается: за последние
годы спорту в регионе уделяется огромное внимание. Это видно и по возведению в
республике новых объектов. Вместе с коллегами и учениками она с нетерпением
ждёт открытия центра фехтования.
Намечается
в октябре открытие. Это долгожданный наш родной дом фехтовальный, который довольно
долгое время ждали. В целом фехтование у нас на достаточно высоком уровне. Я
думаю, и вообще в целом спорт в республике будет продолжать и дальше
развиваться.
Лира Грушина, директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию г. Уфы
В преддверии юбилея Уфы
Радий Хабиров чествовал тех, кто созидает, воспитывает, лечит, защищает и
делает жизнь людей в городе лучше.
Мы гордимся столицей
нашей республики, чтим традиции и вместе строим для Башкортостана лучшее
будущее. Поздравляю вас с юбилеем любимого города и заслуженными наградами.
Желаю вам новых профессиональных и творческих достижений! Здоровья,
благополучия, мира и добра вам и вашим близким.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Ордена и медали генерала
Шаймуратова руководитель республики вручил и нашим воинам – бойцам войск
специального назначения. Военнослужащий с позывным «Бизон» больше двух лет бок
о бок с земляками защищает страну от неонацистов.
Я
чувствую гордость за получение награды. Была сбита техника, и мы участвовали в
эвакуации раненых. Выполняли такие задачи и помогали. Башкортостан – моя
родина, малая родина. Большая моя родина – это Россия. И за большую и малую родину
мы должны стоять горой. И тогда мы точно победим.
позывной «Бизон»
Заслуженные награды
получили руководители нефтяного и аграрного университетов, педагоги и работники
колледжей.
Это
заслуга прежде всего коллектива университета, его студентов, его выпускников.
Потому что мы многое также делаем и в благоустройстве, и в формировании
культурной, творческой жизни нашего прекрасного города.
Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета
Конечно
же, эта награда, полученная в этот день, для меня имеет очень большое значение.
Я бы хотела одним из пожеланий сказать, что наш город стал еще зеленее, стал
самым зеленым городом Российской Федерации, и, конечно, не без нашей помощи и
лимонарий в этом плане играет свою роль, являясь таким зеленым оазисом в
течение всего года.
Огромное внимание
уделили и деятелям искусства. Высокой награды удостоились легендарная актриса
театра «Нур», народная артистка республики Савия Сираева и народная артистка
России Тансулпан Бабичева.
Огромную
благодарность я бы хотела сказать Радию Фаритовичу за то, что труд мой оценен.
30 лет на сцене и 30 лет в качестве преподавателя Института искусств, который
готовит новое поколение артистов, которые работают во всех театрах нашей
республики и за ее пределами. И, конечно же, это огромное счастье.
Тансулпан Бабичева, народная артистка России
Глава Башкортостана
подчеркнул, что столица республики всегда славилась своими тружениками и
напомнил о вкладе ее жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Этот факт
был отмечен на самом высоком уровне Президентом России, который четыре года
назад официально присвоил Уфе звание «Город трудовой доблести».