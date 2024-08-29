Радий Хабиров наградил тружеников Уфы в преддверии юбилея города

Сегодня Глава Башкортостана вручил государственные награды жителям столицы в преддверии юбилея Уфы. Радий Хабиров высоко отметил успехи учителей, врачей, спортсменов, инженеров и воинов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Почти за сорок лет преподавания она воспитала более двадцати мастеров спорта России, победителей Олимпийских игр и чемпионов. Её называют полководцем башкирского фехтования. Заслуженный тренер страны Лира Грушина, едва скрывая волнение, получает медаль за трудовую доблесть из рук Радия Хабирова. В беседе признается: за последние годы спорту в регионе уделяется огромное внимание. Это видно и по возведению в республике новых объектов. Вместе с коллегами и учениками она с нетерпением ждёт открытия центра фехтования.

Намечается в октябре открытие. Это долгожданный наш родной дом фехтовальный, который довольно долгое время ждали. В целом фехтование у нас на достаточно высоком уровне. Я думаю, и вообще в целом спорт в республике будет продолжать и дальше развиваться.

Лира Грушина, директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию г. Уфы
Фото №1 - Радий Хабиров наградил тружеников Уфы в преддверии юбилея города

В преддверии юбилея Уфы Радий Хабиров чествовал тех, кто созидает, воспитывает, лечит, защищает и делает жизнь людей в городе лучше.

Мы гордимся столицей нашей республики, чтим традиции и вместе строим для Башкортостана лучшее будущее. Поздравляю вас с юбилеем любимого города и заслуженными наградами. Желаю вам новых профессиональных и творческих достижений! Здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ордена и медали генерала Шаймуратова руководитель республики вручил и нашим воинам – бойцам войск специального назначения. Военнослужащий с позывным «Бизон» больше двух лет бок о бок с земляками защищает страну от неонацистов.

Пенальти

Я чувствую гордость за получение награды. Была сбита техника, и мы участвовали в эвакуации раненых. Выполняли такие задачи и помогали. Башкортостан – моя родина, малая родина. Большая моя родина – это Россия. И за большую и малую родину мы должны стоять горой. И тогда мы точно победим.

позывной «Бизон»

Заслуженные награды получили руководители нефтяного и аграрного университетов, педагоги и работники колледжей.

Это заслуга прежде всего коллектива университета, его студентов, его выпускников. Потому что мы многое также делаем и в благоустройстве, и в формировании культурной, творческой жизни нашего прекрасного города.

Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета
Фото №2 - Радий Хабиров наградил тружеников Уфы в преддверии юбилея города

Конечно же, эта награда, полученная в этот день, для меня имеет очень большое значение. Я бы хотела одним из пожеланий сказать, что наш город стал еще зеленее, стал самым зеленым городом Российской Федерации, и, конечно, не без нашей помощи и лимонарий в этом плане играет свою роль, являясь таким зеленым оазисом в течение всего года.

Фарида Садыкова, заведующая учебно-опытным хозяйством Уфимского лесотехнического техникума

Огромное внимание уделили и деятелям искусства. Высокой награды удостоились легендарная актриса театра «Нур», народная артистка республики Савия Сираева и народная артистка России Тансулпан Бабичева.

Огромную благодарность я бы хотела сказать Радию Фаритовичу за то, что труд мой оценен. 30 лет на сцене и 30 лет в качестве преподавателя Института искусств, который готовит новое поколение артистов, которые работают во всех театрах нашей республики и за ее пределами. И, конечно же, это огромное счастье.

Тансулпан Бабичева, народная артистка России

Глава Башкортостана подчеркнул, что столица республики всегда славилась своими тружениками и напомнил о вкладе ее жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Этот факт был отмечен на самом высоком уровне Президентом России, который четыре года назад официально присвоил Уфе звание «Город трудовой доблести».

Уфимская волна
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