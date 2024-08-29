Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Радий Хабиров поздравил с наступающим профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности. Торжественное собрание, посвященное предстоящему празднику, прошло сегодня в ГКЗ «Башкортостан».
Стало уже традицией накануне праздника, который отмечается в первое воскресенье сентября, чествовать коллектив флагмана нефтяной промышленности нашей республики – «Башнефти». В своем выступлении Радий Хабиров отметил особую значимость компании для региона. Глава республики подчеркнул, что производственные достижения «Башнефти» вносят значительный вклад в укрепление экономики, инженерной и дорожной инфраструктуры, реализацию важных социальных программ, развитие и благоустройство наших городов и сёл.
Радий Хабиров отдельно поблагодарил руководство компании «Роснефть» за плодотворное сотрудничество с Башкортостаном. После своего выступления Глава Башкортостана вручил представителям отрасли государственные награды. Своих коллег с профессиональным праздником поздравил и генеральный директор ПАО АНК «Башнефть». Отдельные слова благодарности выразили ветеранам предприятия.