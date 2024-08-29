Радий Хабиров поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Традиционно «Башнефть» – ключевой донор регионального бюджета. C 2019 года от компании в бюджет республики в виде налогов и дивидендов поступило порядка 135 млрд рублей. Несмотря на сложные вызовы последних лет компания сохраняет уровень добычи и переработки углеводородного сырья, высокую инвестиционную активность. За последние пять лет при поддержке наших нефтяников реализовано более 300 социальных проектов в 49 районах и городах республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан