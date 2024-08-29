Ремрота полка «Башкортостан» помогает защитить технику бойцов

Ремрота мотострелкового полка «Башкортостан» не только в короткие сроки восстанавливает поврежденную военную технику, но и наваривает на неё антидроновые сетки и бронелисты. На линии боевого соприкосновения такая защита уже показала свою эффективность и помогает спасти жизни ребят. Как серийные автомобили превращаются в крепости на колёсах?
Эта мастерская под открытым небом работает без выходных и праздничных дней. И даже техника, нуждающаяся в сложном ремонте, долго тут не простаивает. Кроме этого, бойцы ремроты полка «Башкортостан» заранее готовят антидроновые сетки для военных «КАМАЗов», «Уралов», танков и БМП, чтобы за считанные часы обезопасить их от ударов камикадзе и передать ребятам на передовой.
Работают не только быстро, но и качественно. Практически у каждого на гражданке есть опыт ремонта автомобилей и сварки.
В ремроте служат бойцы разного возраста. Один из самых опытных – с позывным «Хан» – не только передает опыт молодежи, но и сам многому учится у них. Говорит, стали уже одной дружной семьей. И хотя мог остаться дома, на Донбасс приехал по личным убеждениям.
В среднем наварить на один «КАМАЗ» так называемый «мангал» бойцы успевают за несколько часов. Тут каждый знает своё дело и понимает ответственность перед однополчанами на передовой. Поэтому сразу делают свою работу на совесть.
От оперативной работы ремроты зависят жизни наших ребят на передовой. На этих машинах подвозят не только личный состав, но и снаряды на линию боевого соприкосновения. И чем серьезнее они будут защищены от ударов FPV-дронов, тем больше шансов на успешное выполнение поставленной задачи.