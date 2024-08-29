Ремрота полка «Башкортостан» помогает защитить технику бойцов

Ремрота мотострелкового полка «Башкортостан» не только в короткие сроки восстанавливает поврежденную военную технику, но и наваривает на неё антидроновые сетки и бронелисты. На линии боевого соприкосновения такая защита уже показала свою эффективность и помогает спасти жизни ребят. Как серийные автомобили превращаются в крепости на колёсах?

Эта мастерская под открытым небом работает без выходных и праздничных дней. И даже техника, нуждающаяся в сложном ремонте, долго тут не простаивает. Кроме этого, бойцы ремроты полка «Башкортостан» заранее готовят антидроновые сетки для военных «КАМАЗов», «Уралов», танков и БМП, чтобы за считанные часы обезопасить их от ударов камикадзе и передать ребятам на передовой.

Перед, крышу, лобовое, капот сеткой закрываем. Заднюю стенку кабины железным листом, также защищаем два бензобака. Ребята говорят, что это помогает. Если прилетит дрон, он отлетает от сетки, взрывается на расстоянии. Внутрь уже не попадает, говорят пацаны. позывной «Касим»

Работают не только быстро, но и качественно. Практически у каждого на гражданке есть опыт ремонта автомобилей и сварки.

На гражданке я работал автомехаником. В сервисе чинили автомобили. А ещё по профессии я сварщик, и это здесь очень пригодилось. Могу помочь по технической части автомобиля. Могу собрать, разобрать. И по сварке у меня хорошо получается. Запчастей хватает, всё в доступе, всё дают. И с гумпомощью присылают, и Минобороны своевременно присылает, не задерживают. позывной «Серёга»

В ремроте служат бойцы разного возраста. Один из самых опытных – с позывным «Хан» – не только передает опыт молодежи, но и сам многому учится у них. Говорит, стали уже одной дружной семьей. И хотя мог остаться дома, на Донбасс приехал по личным убеждениям.

С детства ненависть к фашистам, бандеровцам. Чтобы эта зараза к нам не пришла, решил сюда прийти. С детства такое воспитание. Это у нас 4 мм метал от осколков. От пулевых тоже немного защищает. В основном это же от коптеров защита, а у его осколков не такая убойная сила. Поэтому они более-менее защищают. позывной «Хан»

В среднем наварить на один «КАМАЗ» так называемый «мангал» бойцы успевают за несколько часов. Тут каждый знает своё дело и понимает ответственность перед однополчанами на передовой. Поэтому сразу делают свою работу на совесть.

Ребята молодцы. Они мне за полдня всю машину обвешали. Говорят: «Риф-агай, стой в стороне, не мешай, мы сами всё сделаем». Специалисты своего дела, сварщик очень хороший. Молодцы, спасибо им большое. На ЛБС теперь спокойнее будет ездить. И, пользуясь случаем, передаю привет всем своим родным, дочке, семье, городу Бирску. Сын у меня тоже тут служит, в Донецке, он мобилизованный. позывной «Гриф»