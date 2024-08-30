В Башкирии продолжается приём заявок на конкурс «Рахмат, Башкортостан!»

В республике продолжается прием заявок на конкурс «Рахмат, Башкортостан!», посвященный 105-летию образования республики. Для того, чтобы стать участником, нужно отправить свою историю о том, что вас особенно радует в Башкортостане: новые места отдыха, полезные проекты.

Присылать информацию необходимо в раздел «Предложить новость» группы «Алга, патриот» ВКонтакте по ссылке https://vk.com/video-76222094_456246181. Пост должен быть написан грамотно с приложением фото- и видеоматериалов. Кроме того, важно указать название города или района. Каждую неделю организаторы проекта будут определять победителей в двух номинациях: публикация с наибольшим количеством лайков и публикации, определенные рандомайзером.