В Башкирии в Мелеузовском районе заработал новый ФАП

В Мелеузовском районе заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать жителей двух деревень: Тамьян и Ташлыкуль. Сельчанам — а их там более полутора тысяч — не придется ездить за 12 километров, чтобы попасть на прием к врачу в центральной районной больнице.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», ФАП возвели в короткие сроки и оборудовали всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи и вакцинации. Также в районе за счет федеральной программы удалось увеличить площадь детского сада. Теперь его могут посещать 170 ребят.