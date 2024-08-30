На дорогах Башкирии установят новые «поворотные огни»

На дорогах Башкортостана установят новые «поворотные огни». В этом году Центр организации дорожного движения республики оснастит 6 аварийно-опасных участков светодиодными указателями направления поворотов.

Аналоги уже есть в Белорецком районе. Они установлены на резких поворотах трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Проект «Поворотные огни» реализован для повышения безопасности дорожного движения. Его цель — разработка интеллектуальных поворотных огней, которые автоматически изменяют свою яркость и направление в зависимости от ситуации на дороге.