В Уфе презентовали новый ЖК «8 небо»

В Уфе презентовали одну из главных строительных премьер года — жилой комплекс «8 небо». Это восемь домов в самом современном районе столицы. Реализует проект один из крупнейших застройщиков республики — группа компаний «Первый Трест». Будущим жильцам обещают уют и комфорт в новом комплексе, а также выгодные условия при покупке квартир.
Каждый новый жилой комплекс от «Первого Треста» — настоящая премьера. Ну а нынешний — во всех смыслах особенный. «8 небо» — один из самых масштабных проектов застройщика. На его презентации собрались потенциальные покупатели, инвесторы, представители ключевых агентств по недвижимости, средств массовой информации и блогеры.
Концепцию проекта ЖК «8 небо» разработало известное шведское архитектурное бюро Semren & Mansson, а дополнили идею смыслами специалисты Московского проектного бюро МADO. Такое взаимодействие позволило воплотить в новом жилом комплексе самые смелые решения и сделать «8 небо» по-настоящему уникальным.
В шаговой доступности — Дворец борьбы и крупный торговый центр, предусмотрены выезды на главные дорожные артерии башкирской столицы — проспект Салавата Юлаева и проспект Октября. Живое сердце комплекса — соседский центр, где можно будет общаться и творить. Застройщик обещает выгодные ипотечные программы и специальные условия на покупку.
Девелопер пошел на беспрецедентный шаг. Параллельно строительству первой очереди, застройщик приступит к возведению школы и детского сада, чтобы будущим жильцам было действительно комфортно, и они могли сказать, что живут на «8 небе» от счастья.