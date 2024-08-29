В Уфе презентовали новый ЖК «8 небо»

В Уфе презентовали одну из главных строительных премьер года — жилой комплекс «8 небо». Это восемь домов в самом современном районе столицы. Реализует проект один из крупнейших застройщиков республики — группа компаний «Первый Трест». Будущим жильцам обещают уют и комфорт в новом комплексе, а также выгодные условия при покупке квартир.

Каждый новый жилой комплекс от «Первого Треста» — настоящая премьера. Ну а нынешний — во всех смыслах особенный. «8 небо» — один из самых масштабных проектов застройщика. На его презентации собрались потенциальные покупатели, инвесторы, представители ключевых агентств по недвижимости, средств массовой информации и блогеры.

Жилой комплекс будет возведен на участке, ограниченном улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской. Его площадь составит 150 000 м2 — предусмотрено все, что необходимо для комфортной и активной жизни. Проектное финансирование на реализацию проекта предоставлено ПАО «Сбербанк». Ильдар Гарипов, генеральный директор ГК «Первый Трест»

Концепцию проекта ЖК «8 небо» разработало известное шведское архитектурное бюро Semren & Mansson, а дополнили идею смыслами специалисты Московского проектного бюро МADO. Такое взаимодействие позволило воплотить в новом жилом комплексе самые смелые решения и сделать «8 небо» по-настоящему уникальным.

Всё самое лучшее, натуральные материалы, долговечные, всё продумано, рассчитано. Надо признать, «Первый Трест» вложился в те решения, которые можно было не делать, и никто бы не заметил. Но действительно, с заботой о жителях делается всё по высшему уровню жилого строительства. Мария Илюхина, сооснователь московского проектного бюро MADO

В шаговой доступности — Дворец борьбы и крупный торговый центр, предусмотрены выезды на главные дорожные артерии башкирской столицы — проспект Салавата Юлаева и проспект Октября. Живое сердце комплекса — соседский центр, где можно будет общаться и творить. Застройщик обещает выгодные ипотечные программы и специальные условия на покупку.

На сегодня мы запустили первую очередь строительства, 2 литера, стоимость начинается от 3,7 млн. Квартиры у нас представлены в различном формате, начиная от квартир с мастер-спальнями, с просторными холлами, панорамными остеклениями и высокими потолками. Елизавета Самойлова, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест»