Города Башкирии вошли в Ассоциацию городов Поволжья

Еще четыре муниципалитета, среди которых Нефтекамск и Салават, приняты в Ассоциацию городов Поволжья. Об этом стало известно сегодня в Уфе, где прошло общее собрание членов ассоциации. В обсуждении вопросов взаимодействия между муниципальными образованиями приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров. Ассоциация городов Поволжья почти 26 лет объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов.