Города Башкирии вошли в Ассоциацию городов Поволжья

Еще четыре муниципалитета, среди которых Нефтекамск и Салават, приняты в Ассоциацию городов Поволжья. Об этом стало известно сегодня в Уфе, где прошло общее собрание членов ассоциации. В обсуждении вопросов взаимодействия между муниципальными образованиями приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкортостана Радий Хабиров. Ассоциация городов Поволжья почти 26 лет объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов.
В повестке сегодняшнего собрания значилось четыре вопроса. В частности, члены ассоциации обсудили оказание органами местного самоуправления помощи участникам СВО и членам их семей, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также подняли тему ответственного обращения с домашними животными. Ну и в завершение объявили о пополнении состава Ассоциации новыми городами. Среди них — Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск и Сибай.