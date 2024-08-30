Ветеран СВО из Башкирии помогает бойцам в тылу

«Горд тем, что служил в батальоне им. Шаймуратова», – так говорит о своем подразделении боец с позывным «Гриф». Тепло отзывается и о своих однополчанах. Руслан Гирфанов ушел на фронт добровольцем, стойко выполнял боевые задачи.

Однажды боец попал под танковый обстрел и получил тяжелое осколочное ранение. Так его демобилизовали. Сейчас он помогает в тылу своим братьям по оружию.

Число желающих заключить контракт на военную службу с Минобороны растет. Ежедневно в пункт отбора съезжаются мужчины со всей республики, чтобы подписать документы и отправиться в зону проведения специальной военной операции. В том числе и женщины. Однако для них есть ограничения – заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием.

Разовая выплата для жителей Башкортостана выросла до 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.