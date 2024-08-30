В Башкирии появились новые ФАП и врачебная амбулатория

В Иглинском районе появился фельдшерско-акушерский пункт. Жители села Пятилетка теперь могут получать медицинскую помощь в новом, современном здании. Более тридцати лет назад они пользовались услугами в старом помещении, где не было бытовых удобств: воду приносили из колодца, а печь топили дровами. Кроме того, новой врачебной амбулаторией порадовали и жителей села Магинск Караидельского района.

В селе Пятилетка Иглинского района состоялось долгожданное открытие фельдшерско-акушерского пунтка. В новом ФАПе можно будет сделать прививку, получить консультацию врача, измерить давление. Открытие нового модульного пункта особенно порадовало местных жителей. Ведь раньше им приходилось ездить в поликлинику в районный центр Иглино.

В этом году в Иглинском районе открыли уже пять медучреждений. Ещё такие ФАПы появятся в Чуваш-Кубово и Тавтиманово. Старт работы новых модульных ФАПов стало возможным благодаря модернизации первичного звена здравоохранения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря реализации региональной программы в селе Магинск Караидельского района тоже открыли новую модульную врачебную амбулаторию. Она оснащена современным медоборудованием и мебелью. Имеются помещение для приема пациентов, кабинет терапевта, педиатра, смотровая, прививочная, процедурная, дневной стационар. Первичную медико-санитарную помощь в современной врачебной амбулатории получают жители 25 деревень с общим количеством населения более 2000 человек, 670 из них – дети. В учреждении медицинскую помощь оказывают участковый терапевт и педиатр.