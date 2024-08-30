Художник из Башкирии принял участие в пленэре «Культурный ландшафт»

Красоты Иртыша и Оби. Художник из Башкортостана принял участие во Всероссийском пленэре «Культурный ландшафт» в Югре. Эдуард Басареев стал единственным представителем нашей республики.
За пять дней он написал девять полотен. Два из них были подарены организатору – Государственному художественному музею Югры. На картинах башкирский художник изобразил городские пейзажи, этнографический музей «Торум Маа», причалы вдоль сибирских рек Иртыша и Оби.
В один из дней участники пленэра писали картины с палубы теплохода. Эдуард Басареев отмечает, что эти работы станут основой для будущей выставки. Часть из них стали своего рода черновиками будущих полотен.