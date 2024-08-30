«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в турнире «Мемориал Ромазана»

Сегодня «Салават Юлаев» провёл заключительную игру на предсезонном турнире «Мемориал Ромазана» в Магнитогорске. Подопечные Виктора Козлова обыграли в серии буллитов «Нефтехимик» со счетом 4:3.

Таким образом, коллектив из Уфы одержал две победы, и обе – в дополнительное время. Кто стал обладателем кубка «Мемориала Ромазана», станет известно после вечернего матча команд из Магнитогорска.