В Уфе прошло общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Поддержка участников СВО и членов их семей на муниципальном уровне – этот вопрос стал одним из основных во время общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья, которое прошло сегодня в Уфе. Мероприятие посетили полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Помимо этого, Игорь Комаров с Радием Хабировым ознакомились с работой филиала госфонда «Защитники Отечества».
Одни просили помочь с назначением мер поддержки, другие нуждались в юридической и медицинской помощи. Более 56 тысяч обращений поступило в филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» за год работы. Помогали социальные координаторы и тем, у кого возникли трудности при получении удостоверения ветерана боевых действий. С работой филиала госфонда сегодня ознакомили полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Во время общения с руководителями ветеранских организаций Радий Хабиров рассказал Игорю Комарову о планах по созданию в Башкортостане региональной Ассоциация ветеранов СВО. А вот о том, как может быть организована помощь участникам специальной военной операции и их семьям на муниципальном уровне, говорили сегодня во время общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья. Мероприятие собрало в Уфе представителей более 30 российских городов.
Ассоциация городов Поволжья почти 26 лет объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов. Именно муниципальный является самым близким к людям уровнем власти, отметил Глава Башкортостана выступая перед участниками встречи.
В повестке дня сегодняшнего собрания Ассоциации городов Поволжья был и вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также руководители российских городов подняли тему ответственного обращения с домашними животными. Помимо глав муниципалитетов, входящих в состав Ассоциации, перенять опыт коллег приехали представители новых регионов. В обмене успешными практиками между муниципалитетами и кроется одна из главных задач Ассоциации городов Поволжья. Каждый учится друг у друга. А с этого дня багаж полезных примеров еще больше расширится. Ряды Ассоциации сегодня пополнили четыре российских города: Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск и Салават.