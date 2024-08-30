В Уфе прошло общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья

Поддержка участников СВО и членов их семей на муниципальном уровне – этот вопрос стал одним из основных во время общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья, которое прошло сегодня в Уфе. Мероприятие посетили полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Помимо этого, Игорь Комаров с Радием Хабировым ознакомились с работой филиала госфонда «Защитники Отечества».

Одни просили помочь с назначением мер поддержки, другие нуждались в юридической и медицинской помощи. Более 56 тысяч обращений поступило в филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» за год работы. Помогали социальные координаторы и тем, у кого возникли трудности при получении удостоверения ветерана боевых действий. С работой филиала госфонда сегодня ознакомили полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Во время общения с руководителями ветеранских организаций Радий Хабиров рассказал Игорю Комарову о планах по созданию в Башкортостане региональной Ассоциация ветеранов СВО. А вот о том, как может быть организована помощь участникам специальной военной операции и их семьям на муниципальном уровне, говорили сегодня во время общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья. Мероприятие собрало в Уфе представителей более 30 российских городов.

Необходима прямая связь с работниками фонда, совместное с ними решение вопросов ветеранов спецоперации и членов их семей. Здесь очень важен комплексный подход, взаимодействие с разными ведомствами на муниципальном и региональном уровне. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Ассоциация городов Поволжья почти 26 лет объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов. Именно муниципальный является самым близким к людям уровнем власти, отметил Глава Башкортостана выступая перед участниками встречи.

Муниципальный уровень – самый близкий к людям уровень власти. Именно к вам обращаются жители в первую очередь со своими проблемами. От вашей работы во многом зависит, насколько своевременно и эффективно решаются жизненно важные вопросы на местах. Без преувеличения, муниципальное управление является самым народным звеном власти. В условиях современной экономики города всё больше становятся драйверами развития регионов. Состояние общественной инфраструктуры, образования и здравоохранения имеет решающее значение в привлечении инвестиций, трудовых и творческих ресурсов. Важная роль здесь отводится пространственному развитию территорий, цифровизации систем управления и государственных услуг, поддержке бизнес-активности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан